Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:37

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:37

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, Djurgarden'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Djurgarden karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Chelsea'nin golünü 38'inci dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea bu sonucun ardından toplam skorda 5-1'lilk üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.