Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!
UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Djurgarden'i 1-0 mağlup eden Chelsea, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, Djurgarden'ı konuk etti.
Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Djurgarden karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Chelsea'nin golünü 38'inci dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.
İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea bu sonucun ardından toplam skorda 5-1'lilk üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.
Etiketler: #chelsea #Djurgarden #UEFA Konferans Ligi
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