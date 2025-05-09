Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Djurgarden'i 1-0 mağlup eden Chelsea, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:37

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, Djurgarden'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Djurgarden karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Chelsea'nin golünü 38'inci dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea bu sonucun ardından toplam skorda 5-1'lilk üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.


Etiketler: #chelsea #Djurgarden #UEFA Konferans Ligi

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