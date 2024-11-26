Nihat Kahveci'den Beşiktaş için teknik direktör iddiası: 'Dönüş kesin ama...'
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirirken teknik direktör değişikliğine gidileceğini ileri sürdü.
Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği tartışılıyor. Siyah-beyazlılardaki son durumu Haber Global ekranlarında değerlendiren Nihat Kahveci, Sergen Yalçın ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:
"SERGEN YALÇIN ÇOK KONUŞULUYOR"
"Şöyle genel bir gördüğüm sosyal medyadan da takip ettim... Bir isim çok konuşuluyor, Sergen Yaçın."
"Böyle bir beklenti var. O gelirse, 'Gitsin' diyecek de bence çok kişi var. Sergen Yalçın şimdi başka bir yola çıktı, yorum yapıyor. 'Bu sene takım çalıştırmayı düşünmüyorum' dedi."
"KREDİSİ VAR"
"İstediğini diyebilir... Beşiktaş ciddi bir şekilde Sergen Yalçın'a gelirse... Bence Sergen Yalçın, Beşiktaş'a zaten dönecektir. O kredisi var."
"O dönüş ne zaman olur bilmiyorum. İstenilen bir isim, istenilen bir teknik direktör. Bunu da hak etti."
"DÖNÜŞ KESİN AMA..."
"Bu kadrodan daha alternatifsiz bir kadroyla, kötü bir başlangıç yapıp sonunda şampiyon oldu. 13 kişiyle takım yönetti."
"Dönüş kesin ama ne zaman bilmiyorum."
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