Nihat Kahveci'den Beşiktaş için teknik direktör iddiası: 'Dönüş kesin ama...'

"SERGEN YALÇIN ÇOK KONUŞULUYOR"

"Şöyle genel bir gördüğüm sosyal medyadan da takip ettim... Bir isim çok konuşuluyor, Sergen Yaçın."

"Böyle bir beklenti var. O gelirse, 'Gitsin' diyecek de bence çok kişi var. Sergen Yalçın şimdi başka bir yola çıktı, yorum yapıyor. 'Bu sene takım çalıştırmayı düşünmüyorum' dedi."