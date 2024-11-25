Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a flaş öneri: 'Verin takımı o devam etsin'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:10

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:10

Yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın 2-0 öne geçip 4-2 kaybettiği Göztepe maçını değerlendirdi. Nihat Kahveci, Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a sert eleştiriler yöneltti.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

"Bugün öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum. Giovanni'den Stoilov öğretmenini tebrik etmesini bekliyorum. Taktik, teknik, oyuncu değişikliği, duran toplar, dönen toplar nasıl alınır? Beraber nasıl hareket edilir? Şu Beşiktaş'ın geride oyun kurma sistemini biri bana anlatsın. Başka opsiyon yok mu?"

'HEP MAVİLERİ GÖRÜYORUM SAHADA'

"İstatistikler de yanlış. Bu arada baştan söyleyeyim. Bir gol kendi kalelerine attılar. Semih'in golünde de gol öncesi penaltı var. İstatistiklere bakıyorum. Beşiktaş yüzde 62 topla oynama görünüyor. Nerede oldu yüzde 62? Maça bakıyorum, ben hep mavileri görüyorum sahada."

'NE DİYECEKSİN ŞİMDİ?'

"Semih Kılıçsoy çok klas gol attı. Sonrasında dakika 10 henüz, 2-0 öne geçiyorsun. Gio hocam, Frankfurt maçından sonra demiştin. Taraftara oyuncuyu yuhlama diyorsun. Ne diyeceksin şimdi? İlk yarı 2-2'yken de aynıydı. İlk yarı ne oynadı Beşiktaş? Taraftar geldi stadyuma. Başkan, yönetim, hoca, oyuncular siz neredesiniz? "

'HALA İZİNDELER BELLİ'

"Beşiktaş çok güzel çalışmış, 6 gün izin aldılar. Hala izindeler belli ki. Masuaku ve bütün takımı ıslıkladılar sonra taraftarlar. Beşiktaşlı taraftarlar bana hiç kızmasın. 2024-2025 yılı şampiyonluk konusu bugün itibariyle kapandı. Beşiktaş ne oynuyor? Derinden oyun kuramıyor. Alternatif yok. Hareketlilik yok. Rakip ceza sahası içinde çoğalma yok. Gelen taraftara yazık."

'BU KADAR KÖTÜSÜ OLAMAZ'

"Bu kadar kötüsü olamaz. 24 Kasım'da nasıl lig biter? 13 puan geridesin 12. maç. Ne hoca getiriyorsunuz daha. Getirmeyin! 7 tane hoca değişti. Verin Serdar Hoca'ya takımı o devam etsin; ne diyeyim artık? Serdar Hoca'yla daha iyiydi Beşiktaş. İki tane aynı golü yer mi bir takım duran toptan?"

'SEN TAKIMA KONSANTRE OL'

"Çözümü yönetecek kişinin aklı, 'Frankfurt maçında bizi ıslıklamayın, Masuaku'yu ıslıklamayın, Muçi'yi ıslıklamayın' oralarda. Sen takımına konsantre ol. Bırak seyirci kimi ıslıklarsa ıslıklasın. Beni taraftar daha ısınırken ıslıklıyordu. "Nihat gol atsana" diye. Daha ısınırken. Siz yine şanslısınız."