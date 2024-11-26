4 maçta şampiyonluk yarışından koptu, yönetim, takım, Bronckhorst sorgulanıyor: Beşiktaş nereye?

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

5-0’lık Galatasaray galibiyetiyle sezona Süper Kupa’yı kazanarak giren Siyah-Beyazlılarda Rafa Silva’lı, Immobile’li, Paulista’lı, Joao Mario’lu kadronun son 4 maçtaki düşüşü soru işaretleri yarattı.

Eleştiri oklarının hedefinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve Hasan Arat başkanlığındaki yönetim var. Daha kasım ayında adeta lige havlu atan Beşiktaş’ta iyi futbolcular transfer edilmesine rağmen yeterli kadro derinliğinin sağlanamaması, ihtiyaç duyulan kanat ve sağ ile sol beke oyuncu alınmaması, ayrıca Bronckhorst’un takımdaki düşüşe çare üretememesi sorgulanıyor.

Camianın şimdiden Haziran 2025’teki seçime konsantre olması, eski ve yeni yöneticilerin birbirlerine yönelik açıklamaları, bazı maçlardaki hakem hatalarına beklenen düzeyde tepki gösterilmemesi sezon başındaki bütünleşmeyi gölgeledi.

İKİ MAÇ ŞANSI KALDI!

Yönetim şu an için teknik direktör değişikliğini gündeminin ilk sırasına almazken Giovanni van Bronckhorst’a verilen kredi çok azaldı. Hollandalı hoca, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’ndeki Maccabi ve 2 Aralık’taki Hatayspor maçlarından 6 puanla çıkamaması halinde biletinin kesilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Kötü gidişe “Dur” diyemeyen Bronckhorst, takımının ligde kalesinde gördüğü 14 golün 9’unun duran toplardan gelmesinin önüne geçemedi. Tecrübeli hoca, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alınan son 4 maçta oyuncu değişikliği haklarının tamamını kullanmadı. Salih Uçan adeta yedek kulübesinde unutuldu, toplamda sadece 16 dakika süre aldı.