Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan transferin son gününde ayrılmasının yapılacak takviyeyi geciktirdiğini belirten Buruk, "Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu" dedi.