Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Okan Buruk sezon başında son anda gerçekleştiremedikleri transferi de isim vererek açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 09:39
Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 343 Digital'e konuştu. Gündeme dair flaş açıklamalar yapan Buruk, yaz transfer döneminde son anda gerçekleşmeyen transferi de duyurdu.

Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan transferin son gününde ayrılmasının yapılacak takviyeyi geciktirdiğini belirten Buruk, "Son gün Benfica'dan çok önemli bir teklif geldi. Kerem gitmeyi çok istedi. Kaldığında aynı istekte olup olmayacağı bizde bir soru işareti yarattı. Kerem'e de iki yıl hep söz verilmişti. Başkanımız kolaylık sağladı ama son gün olması yeni bir transferin gecikmesine neden oldu" dedi.

Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

'KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ'

Wilfried Zaha'nın Galatasaray'da bir türlü olmadığını aktaran Okan Buruk, "Kendisi gitmek istedi, kiralık olarak gitti. İngiltere'den de teklifler vardı ancak vergiden dolayı veremedik" şeklinde konuştu.

Okan Buruk isim vererek itiraf etti: 'Kulübüyle anlaşmıştık ama...'

'KULÜBÜYLE ANLAŞTIK AMA...'

Fluminense'den Jhon Arias'ı istediklerini ve görüştüklerini kaydeden Buruk, "Hatta kulübü ile de anlaştık ama sonra kulübü, hocanın vermek istemediğini söyledi ve son anda o transfer bozuldu" ifadelerini kullandı.

okan buruk galatasaray Jhon Arias

En Çok Okunan Haberler