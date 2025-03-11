Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 2 milyar sterlin maliyetli 100 bin kişilik yeni bir stadyum yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 15:44
Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

Manchester United, 115 yıldır kullandığı Old Trafford'a veda etmeye hazırlanıyor.

Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Old Trafford'un çevresindeki bölgeye inşa edilecek yeni stadyumun 100 bin kişi kapasiteli olacağı ve 5 yılda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

Manchester United'ın futboldan sorumlu hissedarı Sir Jim Ratcliffe yaptığı açıklamada, "Bugün yenilenen Old Trafford'un merkezinde, dünyanın en büyük futbol stadyumunun inşasına doğru heyecan verici bir yolculuğun başlangıcını kutluyoruz" dedi.

Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

Manchester United CEO'su Omar Berrada ise şunları söyledi:

"Kulüp olarak uzun vadeli hedefimiz, dünyanın en iyi futbol takımının dünyanın en iyi stadyumunda oynamasını sağlamak."

Old Trafford'a veda: Manchester United'dan yeni stat projesi!

Manchester United'ın inşa edeceği yeni stadyumun toplam maliyetinin 2 milyar sterlini bulması bekleniyor.

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