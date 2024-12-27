Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
THY Euroleague'de heyecan sürüyor.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Belgrade Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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