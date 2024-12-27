Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2024 Cuma, 11:36
Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY Euroleague'de heyecan sürüyor.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zeljko Obradovic'in ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Belgrade Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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