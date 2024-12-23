Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:11

Fenerbahçe Beko, eylül ayında transfer ettiği Boban Marjanovic ile vedalaştı.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Marjanovic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.


Etiketler: #Boban Marjanovic #fenerbahçe beko #ayrılık

İlgili Haberler

Nihat Kahveci'den çarpıcı Fenerbahçe iddiası: 'Sürpriz yaparsa şaşırmam'

Nihat Kahveci'den çarpıcı Fenerbahçe iddiası: 'Sürpriz yaparsa şaşırmam'
Ati242 konserde 'Ali Koç istifa' dedi: Fenerbahçe başkanı hakkında tepkiler arttı

Ati242 konserde 'Ali Koç istifa' dedi: Fenerbahçe başkanı hakkında tepkiler arttı
Fenerbahçe, Talisca transferinde sona yaklaştı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Fenerbahçe, Talisca transferinde sona yaklaştı: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler