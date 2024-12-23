Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmen açıklandı!
Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, eylül ayında transfer ettiği Boban Marjanovic ile vedalaştı.
Fenerbahçe'den yapılan duyuruda Marjanovic'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı aktarıldı.
Konuyla ilgili açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.
Etiketler: #Boban Marjanovic #fenerbahçe beko #ayrılık
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