Fenerbahçe Beko, milli futbolcu ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe Beko, Erten Gazi ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Erten Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:
"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır. Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."
Etiketler: #Erten Gazi #fenerbahçe beko #ayrılık
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