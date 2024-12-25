Fenerbahçe Beko, milli futbolcu ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko, Erten Gazi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, milli futbolcu ile yollarını ayırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:18

Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Erten Gazi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'nun açıklaması şu şekilde:

"2024 yazında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Erten Gazi ile yollarımız ayrılmıştır. Erten Gazi'ye takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."


Etiketler: #Erten Gazi #fenerbahçe beko #ayrılık

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