Patrick van Aanholt: Marcao ve Babel'in yokluklarını hissedeceğiz

Galatasaray'ın 31 yaşındaki tecrübeli sol beki Patrick van Aanholt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Yeni sezonla ilgili görüşlerini aktaran van Aanholt, "Tabi ki büyük beklenti içerisindeyim kendimden, yeni bir hocamız var. Yeni takım arkadaşlarım var, bundan dolayı da büyük bir beklenti içindeyim. Başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum ve umuyorum ki sonunda ligi Galatasaray'ın hak ettiği yer olan en tepe de bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon 3 farklı teknik adamla çalışmasıyla ilgili düşüncelerini de belirten Hollandalı sol bek, "Evet, dediğiniz gibi bir sene içerisinde 3 farklı hocayla çalıştım. Ancak tabi ki bu futbolun doğasında olan bir şey. Gayet normal karşılanması gereken bir durum. Bazen oyuncular gider, bazen hocalar gider. Buraya geldiğimde 3 tane hoca gitti ancak durum bu şekilde" ifadelerini kullandı.