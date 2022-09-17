Plajda heyecan sürüyor

Dünyanın 19 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği ve 18 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada temsilcilerimiz Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ile Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi adlarını bir üst tura yazdırmayı başardı. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ikilisi gruptaki son maçında İtalyan Armellini-Acerbi ikilisine 2-0 yenilerek seriyi ikinci sırada tamamladı. Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi ise Kazakistanlı Ryukhov-Todorov'a 2-0 yenildi ve grupta üçüncü olarak bir üst tura adını yazdırdı.