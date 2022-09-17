Trabzonsporlu Umut Bozok, piyanoda hünerlerini sergiledi

17 Eylül 2022 Cumartesi, 11:51

Trabzonspor taraftarı '$TRA Fan Token' sahiplerinin, Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama sonucuyla kulübün Fransız ekibi Lorient'ten transferi Umut Bozok'u piyano başına geçirdi. Trabzonspor Kulübü, Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile yaptığı oylamada, taraftarlara 'Taraftardan Fazlası Ol' dedi. Saha içindeki performansı kadar, müzik yeteneği ile de dikkat çeken genç yıldız Umut Bozok, taraftarların seçtiği marşı sefer sahnede onlar için çaldı.

Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, binlerce taraftar 'Biz Dar Sokaklarında', 'Yarınlara gideceğiz' ve 'Yan yana yana yana' marşları arasından seçim yaptı. Şampiyonluk coşkusu ile dillerden düşmeyen 'Biz Dar Sokaklarında" marşı en çok oy alan seçenek oldu. Umut Bozok da smokinini giyerek, bordo mavili taraftarlar için piyano başına geçti. Kısa bir piyano resitali ile taraftarlara verdiği sözü tuttu.