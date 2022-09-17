Trabzonsporlu Umut Bozok, piyanoda hünerlerini sergiledi
Trabzonspor'un yeni transferi Umut Bozok, taraftarların isteği üzerine piyanoda takımının 'Biz Dar Sokaklarında' isimli marşını çalarak hünerlerini sergiledi.
Trabzonspor taraftarı '$TRA Fan Token' sahiplerinin, Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama sonucuyla kulübün Fransız ekibi Lorient'ten transferi Umut Bozok'u piyano başına geçirdi. Trabzonspor Kulübü, Resmi Fan Token Partneri Socios.com ile yaptığı oylamada, taraftarlara 'Taraftardan Fazlası Ol' dedi. Saha içindeki performansı kadar, müzik yeteneği ile de dikkat çeken genç yıldız Umut Bozok, taraftarların seçtiği marşı sefer sahnede onlar için çaldı.
Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, binlerce taraftar 'Biz Dar Sokaklarında', 'Yarınlara gideceğiz' ve 'Yan yana yana yana' marşları arasından seçim yaptı. Şampiyonluk coşkusu ile dillerden düşmeyen 'Biz Dar Sokaklarında" marşı en çok oy alan seçenek oldu. Umut Bozok da smokinini giyerek, bordo mavili taraftarlar için piyano başına geçti. Kısa bir piyano resitali ile taraftarlara verdiği sözü tuttu.
Video Haberler
- Aralarından su sızmıyor
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilmen: 18 milyon Euro Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kılıçdaroğlu'ndan 'altılı masa' kararı
- Haluk Pekşen yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a kötü haber
- Subaylık için nikâh koşulu
- 'Sen kimsin, atanmış!'
- Soylu hakkında yeni parti iddiası
- Bakan Soylu’nun yeni 'kaymakam adayı' FETÖ’cü çıktı
- Türkiye ve Pakistan'da yandaşlar 'pişti' oldu
- Kritik görüşmede 'doğalgaz' kararı