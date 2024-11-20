Podyumdan yeşil sahalara döndü: Başkanlık koltuğuna oturdu!

"KADIN HOCA GETİRMEK İSTİYORUM'

Kadınların da futbolda yönetici olarak başarılı olabileceğini göstermek istediğini belirten Çiçek, "Güzel şeyler yapacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Maçlara ve idmanlara katılmaya çalışıyorum. Gelemediğimde de uzaktan takip ediyorum. Bugün de takımla tanışmak istedim. Takımımız da bayağı güçlü ve hırslı. Güzel yerlere geleceğiz. Yeni sezonda takımımızı en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Takımımız çok güçlü ve hocalarımız çok iyi. Futbola olan aşkımı bu sezonda göstereceğim. Futbola aşık bir insanım. Kendi maçlarım olduğunda hocalarımıza, takımımıza güveniyorum. Kadın bir hoca da getirmek istiyorum" diye konuştu.