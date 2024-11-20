Paradans Milli Takımımız, 2024 Avrupa Paradans Şampiyonası'na uğurlandı
Dans Milli Takımımız Çekya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Paradans Şampiyonası için başkent Prag'a gitti.
2024 Avrupa Paradans Şampiyonası’na katılacak Dans Milli Takımımız, Çekya’nın başkenti Prag’a gitti.
22-24 Kasım tarihleri arasındaki şampiyonada ülkemizi 14 sporcu ve 1 antrenör temsil ediyor.
Paradans Milli Takımımızı Prag’a Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz ve yönetim kurulu üyesi Sidar Özalkak uğurladı.
TDSF Başkanı Barış Korkmaz, “Paradans milli takımımızın, Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu şampiyonada elde edeceğimiz başarılar dans sporlarına gönül veren sporcu adayları için de örnek olacaktır. Sporcu ve antrenörlerimizin başarıları tüm Türkiye’yi gururlandıracaktır. Türkiye dans sporlarında önümüzdeki süreçte hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Tüm ekibe başarılar diliyorum” dedi.
Federasyon Başkanvekili Zafer Coşkun ve yönetim kurulu üyesi Arif Kızılyalın’ın bulunduğu kafilede şu isimler yer alıyor:
Gazi Umdu (antrenör), Osman Ertöz, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan, Maya Kanun, Sibel Şenol, Abdülkadir Ünal, Nezihe Koçak Ünal, Akif Berker Dalgıç, Gül Öziri, Şima Elif Umdu, Yeliz Güllü, Barış Bayraktar, Melisa Taşgın, Buket Öner (sporcu).
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