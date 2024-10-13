UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:45

Güncelleme: 13.10.2024 - 13:45

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki dördüncü maçlarda İsviçre ile Danimarka karşı karşıya gelecek.

Arena St. Gallen Stadyumu'nda 15 Ekim Salı günü oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

GRUPLARDA SON DURUM

A Ligi'nde 4. grupta yer alan İsviçre'nin henüz galibiyeti bulunmuyor. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, oynadığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

Danimarka ise topladığı 6 puanla ikinci sırada. Gruptaki tek yenilgisini Danimarka, İspanya deplasmanında aldı.