UEFA Başkanı Ceferin'den fikstür tepkilerine cevap: 'Şikayet edenler kim?'
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yoğun fikstürden şikayet edenlerin genellikle yüksek maaşlı oyuncular ve geniş kadrolu kulüpler olduğunu belirterek, daha mütevazı takımların ise oynamaktan memnun olduğunu vurguladı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbolcuların yoğun fikstür şikayetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Ceferin, takvimde artık ekstra maçlar için yer kalmadığını kabul ederken, kulüplerin ve oyuncuların bu duruma farklı yaklaştığını belirtti:
"Fikstür listesi kapasitesini doldurdu, limitimize ulaştık. Aynı zamanda kulüpler ve oyuncular bu duruma farklı tepkiler veriyor. Kimileri aşırı yük altında, kimilerinin ise boş zamanları var" diyen Ceferin, iki ay önce yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu şu sözlerle vurguladı: "Artık ekstra maçlara yer yok."
''ŞİKAYET EDENLER KİM?''
Ancak Ceferin, bu duruma kimlerin tepki gösterdiğine de dikkat çekerek, "Şikayet edenler kim? En yüksek maaşlı oyuncular ve 25 üst düzey futbolcuya sahip kulüpler. Daha düşük maaş alanlar ve yalnızca 11 oyuncusu olan kulüpler ise şikayet etmiyor, oynamayı seviyorlar" ifadelerini kullandı.
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