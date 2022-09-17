Portekiz'de gündem Jorge Jesus!

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:25
<p>Fenerbahçe'nin başında Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgisini kazanan Jorge Jesus, Portekiz'de gündem oldu.</p>

Fenerbahçe'nin başında Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgisini kazanan Jorge Jesus, Portekiz'de gündem oldu.

<p>A Bola <strong>"Fransa'da Jorge Jesus'un Fenerbahçesi beraberliği kurtardı"</strong> ifadesini kullanırken, O Jogo, <strong>"Rennes maçı koparma noktasına geldi fakat Fenerbahçe, İrfan Can ve Valencia'nın golleriyle geri döndü"</strong> dedi.</p>

A Bola "Fransa'da Jorge Jesus'un Fenerbahçesi beraberliği kurtardı" ifadesini kullanırken, O Jogo, "Rennes maçı koparma noktasına geldi fakat Fenerbahçe, İrfan Can ve Valencia'nın golleriyle geri döndü" dedi.

<p>Jesus'un Fransız taraftarlarla yaşadığı tartışmayı sütunlarına taşıyan Record ise Dinamo Kiev kalecisine yaptığı jestin ardından deneyimli olan Portekizli teknik direktörün Rennes taraftarlarıyla 'daha sıcak' bir an yaşadığını aktardı. </p>

Jesus'un Fransız taraftarlarla yaşadığı tartışmayı sütunlarına taşıyan Record ise Dinamo Kiev kalecisine yaptığı jestin ardından deneyimli olan Portekizli teknik direktörün Rennes taraftarlarıyla 'daha sıcak' bir an yaşadığını aktardı. 

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