Portekizli eski futbolcudan Kerem Aktürkoğlu'na övgü: 'Benfica taraftarını kazandı'

Portekizli eski futbolcu Marcio Madeira, Benfica forması milli yıldız Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Portekizli eski futbolcudan Kerem Aktürkoğlu'na övgü: 'Benfica taraftarını kazandı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:26

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performans ile kısa sürede Benfica'nın en önemli isimlerinden biri haline gelirken Benfica'nın Portekizli eski futbolcusu Marcio Medeira'dan da yıldız oyuncuya övgü geldi.

"NERES'İ UNUTTURDU"

Portekiz basınından Bancada'nın haberine göre eski futbolcu Marcio Madeira, Kerem'in Benfica'nın Napoli'ye transfer olan eski oyuncusu Neres'i unutturduğunu belirtirken, "Yaz döneminde bile birçok kişi Benfica'nın Neres'i tutup Di Maria'yı bırakmasının daha iyi olup olmayacağını merak ediyordu. Ancak Aktürkoğlu, Benfica taraftarlarını kazandı ve onlara Neres'i 'unutturdu. Neres, Benfica'da inanılmaz işler yaptı. Ancak bugün Benfica taraftarına sorsanız, Kerem'le Neres'i takas etmeyi kabul etmezler" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Benfica ile şu ana kadar 5 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol attı 2 asist yaptı.  


Etiketler: #Marcio Medeira #kerem aktürkoğlu #Benfica

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