Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu sözleri: 'Performansa bakarsak benim için...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:09

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:09

Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Orkun Kökçü basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orkun Kökçü'nün açıklamaları şöyle:

"Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Dünya Kupası için aramızda konuşuyoruz. Gayet iyi Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz."

"KEREM MUHTEŞEM BİR OYUNCU"

"Kerem'in gelmesi ikimiz açısından da iyi olduğunu düşünüyorum. Kerem muhteşem bir oyuncu ve iyi bir insan. Milli takım hissi gibi oldu benim için. Zeki de var. 3 Türkçe konuşan grubu yaptık. Performansa bakarsak benim için de iyi oldu. Bu sene evde hissediyorum takımda. İnşallah devamı gelir. Daha da güzel sonuçlar, performanslar elde edebiliriz."

"MAÇLAR OYNADIKÇA KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"

"Ben genç bir oyuncuyum. 23 yaşındayım. Benim için maçlar pek ağır olmuyor. Maçlar oynadıkça kendimi hazır hissediyorum. Hemen hemen her maçta oynuyorum, benim için daha iyi oluyor. Daha da zorlanacak şartlar var ama benim için iyi bir şey aslında."