PSG, Rennes'i 4 golle devirdi!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 00:05

Güncelleme: 09.03.2025 - 00:05

Ligue 1'de 25. hafta maçında lider PSG, deplasmanda Rennes'le karşılaştı.

PSG maçın 27. dakikasında Bradley Barcola'nın golüyle öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında PSG, Gonçalo Ramos ile farkı ikiye yükseltti.

DEMBELE'DEN UZATMALARDA 2 GOL

PSG'nin ikinci golü 50'de gelirken Rennes, 3 dakika sonra farkı yeniden bire indirdi. Rennes'in golünde ağları Lilian Brassier havalandırdı.

Konuk takımda Ousmane Dembele 90+1'de takımının üçüncü, 90+4'te ise dördüncü golünü kaydetti.

Sahadan 4-1 galip ayrılan PSG puanını 65 yaptı. Rennes ise 29 puanda kaldı.

Bu sezon ligde 25 maçta yenilgi yaşamayan PSG 20 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.