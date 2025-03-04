PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
PSV EİNDHOVEN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSV EİNDHOVEN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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