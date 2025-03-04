PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
04 Mart 2025 Salı, 10:44
PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak.

PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV EİNDHOVEN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSV Eindhoven - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSV EİNDHOVEN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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