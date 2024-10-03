Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş'ın rakibi Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2024 Perşembe, 12:44
Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pierre Sage yönetimindeki Lyon, deplasmanda Philippe Clement'in ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RANGERS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

RANGERS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma tabii platfromundan naklen yayımlanacak.

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