Rangers - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş'ın rakibi Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Pierre Sage yönetimindeki Lyon, deplasmanda Philippe Clement'in ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
RANGERS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma tabii platfromundan naklen yayımlanacak.
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