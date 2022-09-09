Rapid Wien'den Yusuf Demir açıklaması!
Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir transferi için, "Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.
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