Rapid Wien'den Yusuf Demir açıklaması!

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 20:13
<p>Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien'in sportif direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.  </p>

Avusturya Ligi ekibi Rapid Wien'in sportif direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir'in Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.  

<p>Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir transferi için, "<strong>Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz</strong>" ifadelerini kullandı.</p>

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir transferi için, "Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

<p>Barisic, Galatasaray'ın yapacağı ödemelerin 3.5 yılda tamamlayacağının hatırlatılması üzerine, "<strong>Öncelikle bu alışkın olduğumuz bir durum. İkincisi kendimizi bu konuda güvence altına aldık. Bir taksitin gecikmesi durumunda ek ödemeler alacağız</strong>" ifadelerini kullandı.</p>

Barisic, Galatasaray'ın yapacağı ödemelerin 3.5 yılda tamamlayacağının hatırlatılması üzerine, "Öncelikle bu alışkın olduğumuz bir durum. İkincisi kendimizi bu konuda güvence altına aldık. Bir taksitin gecikmesi durumunda ek ödemeler alacağız" ifadelerini kullandı.

<p>Son yapılacak ödemelerde paranın değer kaybetme riskinin olmasına ilişkin 52 yaşındaki futbol insanı, "<strong>Enflasyonu düşünmedim</strong>" cevabını verdi.   </p>

Son yapılacak ödemelerde paranın değer kaybetme riskinin olmasına ilişkin 52 yaşındaki futbol insanı, "Enflasyonu düşünmedim" cevabını verdi.   

Rapid Wien Yusuf Demir galatasaray

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