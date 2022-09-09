İşte Galatasaray'ın transfer maliyeti!

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 10:12
<p>Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Eylül Cuma günü (bugün) sona eriyor. </p>

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 9 Eylül Cuma günü (bugün) sona eriyor. 

<p>Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ın harcadığı maliyet ve gönderdiği futbolculardan elde ettiği satış geliri ise merak konusu oldu.</p> <p>İşte sizler için derlediğimiz Galatasaray'ın transfer maliyeti...</p>

Yaptığı yıldız transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ın harcadığı maliyet ve gönderdiği futbolculardan elde ettiği satış geliri ise merak konusu oldu.

İşte sizler için derlediğimiz Galatasaray'ın transfer maliyeti...

<p><strong>GELENLER</strong></p> <p><strong>Yusuf Demir:</strong> 6 milyon Euro</p>

GELENLER

Yusuf Demir: 6 milyon Euro

<p><strong>Lucas Torreira:</strong> 6 milyon Euro</p>

Lucas Torreira: 6 milyon Euro

<p><strong>Fredrik Midtsjö:</strong> 3.5 milyon Euro</p>

Fredrik Midtsjö: 3.5 milyon Euro

<p><strong>Sergio Oliveira:</strong> 3 milyon Euro</p>

Sergio Oliveira: 3 milyon Euro

<p><strong>Abdülkerim Bardakcı:</strong> 2.8 milyon Euro</p>

Abdülkerim Bardakcı: 2.8 milyon Euro

<p><strong>Leo Dubois:</strong> 2.5 milyon Euro</p>

Leo Dubois: 2.5 milyon Euro

<p><strong>Mathias Ross:</strong> 1.75 milyon Euro</p>

Mathias Ross: 1.75 milyon Euro

<p><strong>Haris Seferovic:</strong> 1 milyon Euro</p>

Haris Seferovic: 1 milyon Euro

<p><strong>Kazımcan Karataş:</strong> 20 milyon TL</p>

Kazımcan Karataş: 20 milyon TL

<p><strong>Mauro Icardi:</strong> Bedelsiz</p>

Mauro Icardi: Bedelsiz

<p><strong>Juan Mata:</strong> Bedelsiz</p>

Juan Mata: Bedelsiz

<p><strong>Milot Rashica:</strong> Bedelsiz</p> <p><em><strong>Toplam: 26.5 milyon Euro + 20 milyon TL</strong></em></p>

Milot Rashica: Bedelsiz

Toplam: 26.5 milyon Euro + 20 milyon TL

<p><strong>GİDENLER</strong></p> <p><strong>Marcao:</strong> 15 milyon Euro (bonservis)</p>

GİDENLER

Marcao: 15 milyon Euro (bonservis)

<p><strong>Dries Mertens:</strong> Bedelsiz</p>

Dries Mertens: Bedelsiz

<p><strong>Alexandru Cicaldau:</strong> 800 bin Euro (kiralık)</p>

Alexandru Cicaldau: 800 bin Euro (kiralık)

<p><strong>Alexandru Cicaldau:</strong> 800 bin Euro (kiralık)</p>

Alexandru Cicaldau: 800 bin Euro (kiralık)

<p><strong>Emre Akbaba:</strong> 500 bin Euro (kiralık)</p>

Emre Akbaba: 500 bin Euro (kiralık)

<p><strong>Mustafa Muhammed:</strong> 250 bin Euro (kiralık)</p>

Mustafa Muhammed: 250 bin Euro (kiralık)

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