Neymar'dan Galatasaray'a transfer olan Icardi için mesaj

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den (PSG) Arjantinli Mauro Icardi'nin kiralanması için Fransız ekibiyle anlaştı. Oyuncunun PSG'den takım arkadaşı Neymar'dan, Arjantinli için başarı mesajı geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 11:42
Neymar'dan Galatasaray'a transfer olan Icardi için mesaj
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Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kiralanması için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaştı. Arjantinli oyuncu, dün akşam özel uçakla İstanbul'a geldi. Yıldız santrforu çok sayıda Galatasaraylı taraftar karşıladı. 

NEYMAR'DAN ICARDI MESAJI

Galatasaray ile anlaşan Icardi için eski takım arkadaşı Neymar sosyal medyadan başarı mesajı paylaştı. Brezilyalı yıldız Icardi ile birlikte olan fotoğrafının olduğu paylaşımında, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

 


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