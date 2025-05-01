Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Betis, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
01 Mayıs 2025 Perşembe, 11:40
Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.

Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, kendi sahasında Raffaele Palladino'nun ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.

Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL BETİS - FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Real Betis - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL BETİS - FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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