Barcelona, Real Betis maçında fırsat tepti!
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona, Real Madrid'in Valencia'ya kaybettiği haftada puan farkını 6'ya çıkartma fırsatını kaçırdı.
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Estadio Olimpico Lluis Company'te oynanan maç 1-1 sona erdi.
Barcelona, henüz 7. dakikada Gavi ile 1-0 öne geçti. Real Betis, bu gole 17. dakikada Natan'ın attığı golle cevap verdi.
Mücadelede başka gol olmadı ve Barcelona - Real Betis karşılaşması 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Barcelona'nın ligdeki dokuz maçlık galibiyet serisi sona erdi. Real Betis ise ligde altı maç sonra puan kaybetti.
İspanya La Liga'da Barcelona, 67 puana yükseldi. Real Betis, puanını 48 yaptı.
BARCELONA FIRSATI KULLANAMADI
Barcelona, Real Madrid'in Valencia'ya kaybettiği haftada ezeli rakibi ile puan farkını 6'ya çıkartma fırsatını kullanamadı. İspanya Ligi'nde 67 puanlı lider Barcelona ile takipçisi 63 puanlı Real Madrid arasında 4 puan fark bulunuyor.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Leganes deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
Spor Haberleri
- Jose Mourinho'nun cezasında Şenol Güneş ayrıntısı!
- Barcelona, Real Betis maçında fırsat tepti!
- Milan'a Fiorentina karşısında geri dönüş yetmedi!
- Beşiktaş, Bursa'da farklı kazandı!
- Aston Villa, evinde tek farkla kazandı!
- Deplasmanda Inter'e büyük şok!
- Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
- Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
- Kupa Fenerbahçe’nin
- Antalyaspor, Samsunspor'u da eli boş gönderdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
- Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı
- 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan kurultay açıklaması
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- Başsavcılıktan flaş açıklama!
- Dev derbinin cezaları belli oldu!