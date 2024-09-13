Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Betis, İspanya La Liga'nın 5. haftasında sahasında Leganes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, sahasında Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşı karşıya gelecek.
REAL BETİS - LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL BETİS - LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pablo Fuertas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.
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