Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Betis, İspanya La Liga'nın 5. haftasında sahasında Leganes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2024 Cuma, 10:51
Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, sahasında Borja Jimenez'in ekibi Leganes ile karşı karşıya gelecek. 

Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL BETİS - LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA?

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Real Betis - Leganes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL BETİS - LEGANES MAÇI HANGİ KANALDA? 

İspanyol hakem Pablo Fuertas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.

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