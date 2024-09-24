Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında sahasında Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2024 Salı, 14:24
Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.

Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRID - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRID - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muniz'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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