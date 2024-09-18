Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında Stuttgart'ı Kylian Mbappe, Antonio Rüdiger ve Endrick'in golleriyle 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Stuttgart'ı konuk etti.
Real Madrid ile Stuttgart arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Golsüz geçen ilk 45 dakikanın ardından goller ikinci yarıda geldi.
İkinci yarının hemen başında Real Madrid, Rodrygo'nun asistinde Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 68. dakikasında ise Stuttgart Deniz Undav'la skora yeniden dengeyi getirdi.
Mücadelenin son bölümüne 1-1'lik eşitlikle girilirken 83'te kullanılan köşe vuruşunda Antonio Rüdiger Real Madrid'i yeniden öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan isimlerden Endrick, 90+5'teki golüyle skoru belirledi.
MBAPPE'DEN VE ENDRICK'TEN İLK GOL
Kylian Mbappe ve Endrick, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gollerini Stuttgart maçında kaydetti.
UEFA Süper Kupa maçında Atalanta ağlarını havalandıran Mbappe, LaLiga'da 3 gol attı. Endrick ise bu sezon 2 gole ulaştı.
ARDA GÜLER İKİNCİ YARIDA OYUNA GİRDİ
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Maçın 75. dakikasında milli futbolcu, Rodrygo'nun yerine oyuna girdi.
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