Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 23. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 12:28
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

La Liga'da 23. haftada Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor. 

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalında naklen yayımlanacak.

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