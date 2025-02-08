Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya La Liga'nın 23. haftasında sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23:00'te başlayacak.
La Liga'da 23. haftada Madrid derbisi heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalında naklen yayımlanacak.
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