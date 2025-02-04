Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i devirdi!

THY EuroLeague'nin 25. haftasında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i 79-73 mağlup etti.

Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 22:37

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25. hafta mücadelesinde Real Madrid'i konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini Anadolu Efes 25-17 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde Real Madrid farkı kapatırken devreye 38-38'lik eşitlikle girildi.

Yakın geçen üçüncü çeyreğin ardından konuk Real Madrid son bölüme 61-56 önde başladı.

Anadolu Efes, son bölümdeki etkili oyunuyla maçı 79-73 kazandı ve çift maç haftasındaki ilk galibiyetini elde etti. EuroLeague'de üst üste ikinci kez kazanan Lacivert-beyazlı ekip 6 Şubat perşembe günü Panathinaikos'la karşılaşacak.

AVRUPA'DA 861. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 861 karşılaşmada 484 galibiyet elde etti, 377 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de ise 613. kez sahne aldı. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 613 müsabakanın 327'sini kazandı, 286'sından mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 46. kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında mücadelelerin 17'sini lacivert-beyazlılar, 29'unu İspanya temsilcisi kazandı.


Etiketler: #real madrid #anadolu efes #thy euroleague

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