Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'da Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2025 Pazar, 11:05
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Suudi Arabistan'da Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Abdullah Sports City'de oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

real madrid barcelona İspanya Süper Kupası

En Çok Okunan Haberler