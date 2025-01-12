Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'da Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
İspanya Süper Kupa'da final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Suudi Arabistan'da Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kral Abdullah Sports City'de oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.
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