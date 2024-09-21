Real Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında sahasında Espanyol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Manolo Gonzalez'in ekibi Espanyol ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRİD - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayımlanacak.
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