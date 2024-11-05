Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arda Güler'in takımı Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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