Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in takımı Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 11:20
Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Real Madrid - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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