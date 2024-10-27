El Clasico'da Real Madrid'i 4 golle devirmişlerdi: Lamine Yamal'dan Ronaldo göndermesi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:42

Güncelleme: 27.10.2024 - 09:42

LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid ve Barcelona kozlarını Santiago Bernabeu'da paylaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ikinci yarı Barcelona'nın resitaline dönüştü. Katalan devi ezeli rakibini Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 yendi.

Barcelona puanını 30 yaptı ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

YAMAL'DAN RONALDO SEVİNCİ

Barcelona'da La Masia'dan çıkan Lamine Yamal kariyerinin ilk El Clasico golünü kaydetti. 78. dakikada ağları havalandıran 17 yaşındaki yıldız, golün ardından Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.