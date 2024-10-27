El Clasico'da Real Madrid'i 4 golle devirmişlerdi: Lamine Yamal'dan Ronaldo göndermesi
LaLiga'da lider Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendi. Katalan devinin üçüncü golünü atan Lamine Yamal, Real Madrid tribünlerine karşı Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.
LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid ve Barcelona kozlarını Santiago Bernabeu'da paylaştı.
İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ikinci yarı Barcelona'nın resitaline dönüştü. Katalan devi ezeli rakibini Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 yendi.
Barcelona puanını 30 yaptı ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.
YAMAL'DAN RONALDO SEVİNCİ
Barcelona'da La Masia'dan çıkan Lamine Yamal kariyerinin ilk El Clasico golünü kaydetti. 78. dakikada ağları havalandıran 17 yaşındaki yıldız, golün ardından Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.
Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo'nun 'Calma' sevincine GÖNDERME YAPTI! ?? pic.twitter.com/agPxokWfRu— S Sport (@ssporttr) October 26, 2024
Etiketler: #barcelona #Lamine Yamal #cristiano ronaldo
Spor Haberleri
- Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor!
- 'Olmuyor, bir türlü olamıyor'
- Fenerbahçe'nin konuğu Bodrum FK
- Lamine Yamal'dan Ronaldo göndermesi
- Şenol Güneş taraftardan özür diledi
- Lille, uzatma dakikalarında coştu!
- Meksika'da pole pozisyonu Carlos Sainz'ın!
- Manchester City evinde 2 yıldır kaybetmiyor
- Real Madrid evinde büyük bozguna uğradı!
- Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- 'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- 'Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir'
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'