El Clasico'da Real Madrid'i 4 golle devirmişlerdi: Lamine Yamal'dan Ronaldo göndermesi

LaLiga'da lider Barcelona deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendi. Katalan devinin üçüncü golünü atan Lamine Yamal, Real Madrid tribünlerine karşı Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.

El Clasico'da Real Madrid'i 4 golle devirmişlerdi: Lamine Yamal'dan Ronaldo göndermesi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:42

LaLiga'nın 11. haftasında Real Madrid ve Barcelona kozlarını Santiago Bernabeu'da paylaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ikinci yarı Barcelona'nın resitaline dönüştü. Katalan devi ezeli rakibini Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle 4-0 yendi.

Barcelona puanını 30 yaptı ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

YAMAL'DAN RONALDO SEVİNCİ

Barcelona'da La Masia'dan çıkan Lamine Yamal kariyerinin ilk El Clasico golünü kaydetti. 78. dakikada ağları havalandıran 17 yaşındaki yıldız, golün ardından Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo'nun "Calma" sevincini yaptı.

 


Etiketler: #barcelona #Lamine Yamal #cristiano ronaldo

İlgili Haberler

Barcelona El Clasico'da şov yaptı! Real Madrid evinde büyük bozguna uğradı!

Barcelona El Clasico'da şov yaptı! Real Madrid evinde büyük bozguna uğradı!
Raphinha tarihe geçti: Barcelona, Bayern Münih'i dağıttı!

Raphinha tarihe geçti: Barcelona, Bayern Münih'i dağıttı!
Yıldız futbolcu Messi'yi yakaladı: Barcelona, Sevilla'ya karşı zorlanmadı!

Yıldız futbolcu Messi'yi yakaladı: Barcelona, Sevilla'ya karşı zorlanmadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler