Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 13. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:34
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Vicente Moreno'nun ekibi  ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mario Malero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak. 

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