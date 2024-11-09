Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 13. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Vicente Moreno'nun ekibi ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
REAL MADRİD - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mario Malero'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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