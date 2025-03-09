Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mart 2025 Pazar, 10:43
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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