Real Madrid - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 27. haftasında sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Inigo Perez'in ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Francisco Maeso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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