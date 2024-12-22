Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 18. haftasında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
REAL MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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