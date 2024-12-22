Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 18. haftasında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2024 Pazar, 11:17
Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı sürüyor. 

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, sahasında Garcia Pimienta'nın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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