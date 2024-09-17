Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 13:34
Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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