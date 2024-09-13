Basın toplantısında açıkladı: Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:26

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:26

İspanya LaLiga'da Real Madrid, hafta sonunda deplasmanda Real Sociedad'la karşılaşacak.

Bu mücadele öncesinde Real Madrid'de tekik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ancelotti, Arda Güler'in son Real Valladolid maçında iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli" açıklamasında bulundu.

Arda Güler'in orta sahada da oynayabileceğini belirten Ancelotti, "Arda orta sahada oynayabilir. Bunu çalışmamız lazım çünkü daha önce hiç denemedik" dedi.

GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Real Madrid'in geçen sezon Real Sociedad'la oynadığı maçta Arda Güler takımına galibiyeti getirmişti.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Arda Güler'in yarınki Real Sociedad maçında ilk 11'de olabileceği belirtildi.