Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.
REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayınlanacak.
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