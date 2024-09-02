Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Dani Ceballos sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:07
Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!
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Real Madrid, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Ceballos'un sağ ayak bileğinin bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.

Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

BELLINGHAM VE CAMAVINGA'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Real Madrid'de mevcut durumda Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'nın da sakatlıkları bulunuyor.


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