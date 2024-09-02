Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in tecrübeli orta saha oyuncusu Dani Ceballos sakatlandı.
Real Madrid, futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Ceballos'un sağ ayak bileğinin bağlarında sakatlık tespit edildiği bildirildi.
Ceballos'un iyileşme süreciyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
BELLINGHAM VE CAMAVINGA'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Real Madrid'de mevcut durumda Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'nın da sakatlıkları bulunuyor.
Spor Haberleri
- Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı!
- Al Nassr, Alex Telles ile yollarını ayırdı!
- Red Bull Dance Your Style Türkiye’de kazanan belli oldu
- Trabzonspor'dan Şenol Güneş ile kritik görüşme!
- İtalyan devinden Yusuf Yazıcı hamlesi!
- Real Madrid orta sahasında bir sakatlık daha!
- Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!
- İtalyan atlet, madalya sıralamasından çıkarıldı
- Amed SK, Kocaelispor'u konuk edecek!
- Beşiktaş kanat transferinde sona yakın!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti