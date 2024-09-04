Spor yazarları Victor Osimhen transferini yorumladı: 'Real Madrid'e gitse şaşırtmaz'
Süper Lig ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Spor yazarları Osimhen transferini kaleme aldı.
Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralık olarak Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen’i spor yazarları ve efsane futbolcular değerlendirdi.
"LİGE DE DEĞER KATACAK BÜYÜK BİR YILDIZ"
Uğur Meleke: "Osimhen, sadece 12 ay önce Dünya’nın en iyi santrforları arasında sayılan bir star. Bu son seneyi belki çok üst seviye geçirmedi ama Spalletti’nin gidişi, Napoli’deki düşüş, başkanla fikir ayrılıkları, Afrika Kupası gibi dikkate alınması gereken bir sürü faktör var orada. Üstelik o kupada da milli takımını finale kadar taşıdı. Napoli zor bir kent. Başkan Laurentiis, dünyanın en zor insanlarından biri. Osimhen’in de son 1 yılı orada zorlu geçti bence. Çalışkan bir sporcudur. Kuvvetlidir. Statik değildir, hep dolaşır ve etrafındakilere koşu kanalları açar. Golcülüğünü zaten herkes biliyor, darbeli kafa vuruşları ve arka direk koşuları ekstradır. Yanılmıyorsam 20 yaşından beri de her sezon muhakkak iki haneli skor yapıyor. Burada yalnızca 1 yıl kalsa dahi sadece Galatasaray’a değil, lige de değer katacak büyük bir yıldız."
"REAL MADRİD'E GİTSE ŞAŞIRTMAZ"
Güntekin Onay: "Osimhen; sadece Türkiye’de değil uluslararası tüm futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanan olağanüstü bir transfer hikayesi. Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Chelsea’nin dahi transferi için çaba sarf edip de renklerine bağlayamadığı çok şaşırtıcı derecede sansasyonel bir transfer.
Napoli şampiyon olduğu 2023’te Serie A’da gol kralı olan, gücüyle, patlayıcılığıyla ve süratiyle savunmaların kolay kolay durdurabileceği bir oyuncu değil. Real Madrid’e gitse kimsenin şaşırmayacağı bir futbolcu Osimhen. G.Saray, Avrupa’nın şu anda en iyi 5 santrforundan birini aldı."
"ÇOK İYİ BİR SANTRFORUN GELİŞİ..."
Metin Tekin: "Osimhen transferiyle ilgili burada 2 görüş var. Eldeki güçlü santrforun gönderilişi ve çok iyi bir santrforun gelişi..."
"KISKANILACAK BİR DURUMU YOK"
Ümit Karan: "Santrforlar genelde birbirini kıskanır ama Victor Osimhen kıskanılacak durumu yok. Tam bir golcü oyuncu."
"ZIMBA GİBİ BİR GOLCÜ GELDİ"
Mustafa Kocabey: "Müthiş bir santrfor. Zımba gibi golcü geldi. Sadece Türkiye değil, Avrupa bu golcüyü izleyecek."
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