Spor yazarları Victor Osimhen transferini yorumladı: 'Real Madrid'e gitse şaşırtmaz'

"REAL MADRİD'E GİTSE ŞAŞIRTMAZ"

Güntekin Onay: "Osimhen; sadece Türkiye’de değil uluslararası tüm futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanan olağanüstü bir transfer hikayesi. Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Chelsea’nin dahi transferi için çaba sarf edip de renklerine bağlayamadığı çok şaşırtıcı derecede sansasyonel bir transfer.

Napoli şampiyon olduğu 2023’te Serie A’da gol kralı olan, gücüyle, patlayıcılığıyla ve süratiyle savunmaların kolay kolay durdurabileceği bir oyuncu değil. Real Madrid’e gitse kimsenin şaşırmayacağı bir futbolcu Osimhen. G.Saray, Avrupa’nın şu anda en iyi 5 santrforundan birini aldı."