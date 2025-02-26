Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in takımı Real Madrid, Kral Kupası ilk maçında deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Arda Güler, İtalyan hocanın şans vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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