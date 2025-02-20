Arda Güler'in oynamaması sabrını taşırdı: 'Böyle olmaz, yazık'
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Manchester City'yi saf dışı bırakan Real Madrid'de forma şansı bulamıyor. Spor yorumcusu Ömer Üründül, milli yıldızın takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'e şans vermedi.
İtalyan teknik adamın, maçın 3-0 olduğu sırada orta sahadan Aurelien Tchouameni'yi çıkarıp 39 yaşındaki Luka Modric'i oyuna alması ve Arda'yı düşünmemesi dikkat çekti.
"BÖYLE OLMAZ! AYRIL!"
Karşılaşmanın yorumcusu olan Ömer Üründül, Arda Güler ile ilgili, "Maç 3-0 olmuş. Bitime 8 dakika var. Modric'i almanın anlamı ne? Şu maçta Arda Güler'i oynatmıyorsun. Arda Güler'in sezon sonu mutlaka Real Madrid'den ayrılması lazım. Böyle olmaz yani. Yazık" ifadelerini kullandı.
Real Madrid'de bu sezon 27 maçta 967 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
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