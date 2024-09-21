Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında deplasamnda Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 11:13
Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor.

Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Luka Elsner'in ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.

Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REİMS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Reims - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

REİMS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.

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