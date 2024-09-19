PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golüyle güldü!

PSG, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Girona'yı sahasında 1-0 mağlup etti.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golüyle güldü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:02

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Girona'yı konuk etti. Paris Saint-Germain maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nuno Mendes attı.

Bu sonucun ardından PSG, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Girona, Fransa deplasmanında puan çıkartamadı.

PSG, bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanına gidecek. Girona, sahasında Feyenoord'u ağırlayacak.


Etiketler: #psg #girona #uefa şampiyonlar ligi

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