PSG, Şampiyonlar Ligi'nde son dakika golüyle güldü!
PSG, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Girona'yı sahasında 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Girona'yı konuk etti. Paris Saint-Germain maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü 90. dakikada Nuno Mendes attı.
Bu sonucun ardından PSG, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Girona, Fransa deplasmanında puan çıkartamadı.
PSG, bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanına gidecek. Girona, sahasında Feyenoord'u ağırlayacak.
Etiketler: #psg #girona #uefa şampiyonlar ligi
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