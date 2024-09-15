Dembele yıldızlaştı, PSG 3 golle kazandı

Ligue 1'in 4 haftasında PSG sahasında Brest'i 3-1 yendi.

Dembele yıldızlaştı, PSG 3 golle kazandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:07

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 4. haftasında Brest'i ağırladı.

Konuk takım, 39. dakikada Del Castillo'nun penaltı golüyle öne geçti. PSG 42. dakikada Dembele ile skoru eşitledi. İkinci yarıda PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Fabian Ruiz ve 74. dakikada Dembele attı.

Ligdeki 4 maçını da kazanan PSG puanını 12 yaptı. Brest ise 3 puanda kaldı.


Etiketler: #psg #Brest #Ligue 1

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