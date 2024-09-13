Mbappe - PSG geriliminde yeni gelişme
Fransa Futbol Federasyonu Hukuk Komitesi, PSG'nin Kylian Mbappe'nin maaş ve bonuslarını ödemesi gerektiğine karar verdi.
Fransa Futbol Federasyonu Hukuk Komitesi, PSG ve Kylian Mbappe arasında yaşanan sorun için kararını verdi.
Fransa Futbol Federasyonu Hukuk Komitesi, PSG'nin Kylian Mbappe'nin maaş ve bonuslarını içeren 55 milyon Euro'luk ödeme yapması gerektiğine karar verdi.
Ligue 1 yönetimi, konuyu arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul etmeyen Mbappe lehine karar vermiş ve Fransız forvete üç aylık maaşıyla bonus ödemesinin üçte birinin ödenmesini istemişti.
PSG yönetimi ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri sarf etti:
"Lig yönetiminin bu konuda tam karar alma yetkisi sınırlı olduğu için konuyu hukuki olarak ele alacağız. PSG bu konuyu farklı yollarla çözmeye çalışacak."
Etiketler: #kylian mbappe #psg #ödeme
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